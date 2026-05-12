Afrique: Proparco signe 500 millions d'euros de projets d'investissements

Le Sommet « Africa Forward » se veut l'un des rendez-vous économiques majeurs entre l'Afrique et ses partenaires européens. Organisé sous l'égide de la France et du Kénya, porté par des institutions telles que Proparco, Bpifrance et Business France, l'événement réunit plus de 2000 dirigeants, investisseurs et décideurs publics autour d'un objectif : accélérer les investissements à impact sur le continent.

Filiale du groupe Agence française de développement dédiée au financement du secteur privé, Proparco joue un rôle pivot. Depuis près de 50 ans, l'institution s'est imposée comme un acteur majeur du financement du développement en Afrique, avec une stratégie désormais clairement orientée vers les infrastructures durables, l'industrie, l'agriculture, les services financiers et l'innovation digitale. Entre 2022 et 2025, elle a engagé plus de 4,6 milliards d'euros sur le continent, soit plus d'un milliard d'euros par an, confirmant son poids croissant dans le financement de la transformation économique africaine.

Au cœur du forum de Nairobi, Proparco annonce une nouvelle vague de signatures de financement estimée à plus de 500 millions d'euros. Ces opérations illustrent une stratégie d'investissement centrée sur les secteurs à fort impact économique. Dans la finance inclusive, l'institution soutient par exemple la fintech Cauridor avec un investissement de 2 millions de dollars pour renforcer les infrastructures de paiement transfrontalier en Afrique. Dans les transports, elle accompagne la modernisation du réseau ferroviaire du Gabon via un accord avec la SETRAG, tandis qu'en Afrique de l'Est, des partenariats avec Equity Group visent à renforcer le financement des PME via une enveloppe syndiquée de 70millions de dollars.

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Le secteur agricole, stratégique pour la sécurité alimentaire du continent, occupe également une place centrale. Proparco renforce ses engagements avec des institutions comme Ecobank, avec une mobilisation pouvant atteindre 300millions d'euros pour soutenir les chaînes de valeur agricoles et les entrepreneures. De même, l'initiative Africa AgriTrade Coalition illustre la volonté de combler un déficit structurel de financement du commerce agricole estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars.

L'énergie et les infrastructures digitales constituent un autre pilier majeur. Un partenariat avec AXIAN Group et ses filiales prévoit jusqu'à 300millions d'euros d'investissements pour accélérer la transition énergétique et le développement des infrastructures numériques sur le continent. Par ailleurs, des financements sont également dirigés vers des fonds spécialisés comme Acre Export Finance Fund, avec une contribution de 15 millions d'euros destinée à catalyser plus de 50 millions de dollars d'investissements dans les infrastructures durables.

Dans la santé, Proparco confirme son rôle dans le renforcement des capacités de production locales, notamment à travers un financement de 20millions de dollars accordé à Biovac en Afrique du Sud pour soutenir la production vaccinale. L'ensemble de ces opérations reflète une approche intégrée : mobiliser le capital privé pour répondre aux défis structurels du continent tout en générant des emplois et de la valeur locale.

Au-delà des chiffres, la présence à Nairobi de grandes figures du secteur financier et industriel africain et de celles y opérant donne une dimension stratégique au sommet. Des dirigeants de groupes comme Jeremy Awori d'Ecobank, Mustapha Rawji de Rawbank, James Mwangi d'Equity Bank, Tidjane Deme, Arnaud Lagesse d'IBL Together, Thierry Hebraud du groupe MCB, Hassanein Hiridjee d'Axian, ou encore des représentants de fonds d'investissement tels qu'AfricInvest et Meridiam illustrent l'ampleur des alliances en construction entre finance publique et capital privé.

Dans ce paysage, la présence mauricienne mérite une attention particulière. Des groupes comme MCB et IBL Together participent activement aux discussions. Avec son secteur bancaire solide, ses structures de gestion d'actifs et son positionnement dans les flux d'investissement vers l'Afrique, l'île s'impose comme un pont naturel entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe.

Les enjeux sont multiples. D'une part, l'intégration accrue dans les mécanismes de financement du développement africain ouvre des opportunités pour les banques et investisseurs locaux. D'autre part, la montée en puissance de plateformes comme Proparco dans les financements hybrides pourrait renforcer la place de Port-Louis comme hub de structuration financière régionale.

Africa Forward illustre une évolution profonde : le financement du développement sur le continent repose désormais sur une architecture plus intégrée, où des institutions publiques, comme Proparco, et des acteurs privés co-investissent dans des projets structurants. Dans cette dynamique, des places financières comme Maurice ont une carte stratégique à jouer, à condition de s'insérer davantage dans les chaînes de valeur de l'investissement africain et de capitaliser sur leur expertise financière régionale.