Ile Maurice: La FCC impose de nouveaux mécanismes de contrôle pour le secteur public

La lutte contre la corruption et les dérives administratives franchit une nouvelle étape. La Financial Crimes Commission (FCC) a récemment émis une série de directives destinées à encadrer la préparation et l'application de Standard Operating Procedures (SOP) au sein des institutions publiques, conformément aux dispositions prévues par la FCC Act de 2023.

À travers cette initiative, la FCC entend renforcer les mécanismes de transparence, de responsabilité et de contrôle dans les administrations publiques et les organismes paraétatiques, considérés comme des secteurs particulièrement exposés aux risques de fraude, d'abus de pouvoir et de criminalité financière.

Les nouvelles directives concernent les ministères et départements gouvernementaux, l'Assemblée régionale de Rodrigues, les collectivités locales. Sont aussi visés, les organismes statutaires, les commissions créées sous la Constitution et les entreprises publiques ou placées sous contrôle de l'État, les organismes créés ou mis en place en vertu de toute loi et exerçant des fonctions judiciaires ou d'arbitrage.

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Selon la FCC, cette démarche intervient à la suite de plusieurs exercices d'évaluation préventive menés dans différents organismes publics. Ces examens ont révélé d'importantes lacunes dans les procédures internes de nombreuses institutions, en particulier dans des secteurs jugés sensibles comme les marchés publics, l'attribution de contrats, la délivrance de permis et la gestion administrative.

L'absence de procédures clairement établies et documentées augmente les risques d'irrégularités, de favoritisme, de mauvaise gestion et de pratiques frauduleuses. La FCC estime ainsi que l'introduction de SOP uniformisées permettra de limiter les zones grises dans la prise de décision et d'assurer une meilleure traçabilité des opérations administratives.

Outil de bonne gouvernance

Une SOP est un document de référence détaillant, étape par étape, la manière dont une tâche ou une opération doit être exécutée. L'objectif est d'assurer une application uniforme des procédures, d'éviter les interprétations arbitraires et de garantir davantage de cohérence dans les services offerts au public.

Les SOP devront être rédigées de manière claire, précise et être facilement applicables dans la pratique quotidienne des institutions concernées. Elles devront également refléter fidèlement le fonctionnement réel des organisations et être régulièrement mises à jour afin de rester conformes aux exigences légales et administratives. La FCC considère ces procédures comme un outil fondamental de bonne gouvernance.

Les dirigeants et responsables des différents organismes publics ont été appelés à mettre en œuvre ces nouvelles exigences dans les délais prescrits dans les directives officielles. La FCC prévient d'ailleurs que le nonrespect de ces obligations pourrait entraîner des actions judiciaires en vertu des dispositions prévues dans la FCC Act de 2023.

À travers ce renforcement du cadre de contrôle interne, la FCC cherche clairement à instaurer une culture de conformité et de responsabilité plus rigoureuse dans les institutions publiques, dans un contexte où les questions de gouvernance et de transparence demeurent au cœur des préoccupations nationales.