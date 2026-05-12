Afrique: Richard Duval représente Maurice à l'Africa's Travel Indaba 2026

Ne pas rater ce qui est considéré comme l'un des plus importants rendez-vous du tourisme de loisirs sur le continent africain. Exact au rendez-vous, Richard Duval, ministre du Tourisme, effectue actuellement une mission officielle à Durban, en Afrique du Sud, où il prend part à l'Africa's Travel Indaba 2026. L'événement s'est ouvert le lundi 11 mai et s'achèvera le jeudi 14 mai et réunit plusieurs ministres africains ainsi que des acteurs majeurs de l'industrie touristique.

En prélude au salon, les participants ont également pris part au Business Opportunity Networking Day (BONDay), une journée consacrée aux échanges stratégiques, aux nouvelles tendances du secteur et aux opportunités de développement.

Cette édition revêt une importance particulière pour Maurice avec la signature prévue d'un protocole d'accord sur la coopération touristique entre Maurice et l'Afrique du Sud. L'accord sera conclu avec la ministre sud-africaine du Tourisme, Patricia de Lille.

Ce partenariat vise à renforcer la collaboration entre les deux pays dans plusieurs domaines clés, notamment le tourisme médical, le tourisme de croisière et le tourisme durable. Il prévoit également un partage d'expertise en matière de planification touristique, de développement de sites et de mise en œuvre de projets structurants.

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Parmi les principaux axes de coopération figurent l'augmentation des flux touristiques entre les deux pays, la promotion du tourisme durable, le développement du tourisme culturel ainsi que la valorisation de segments à forte valeur ajoutée, notamment le tourisme médical, sportif, d'aventure et de nature. L'accord prévoit également la facilitation des procédures d'entrée pour les visiteurs, l'échange d'informations sectorielles, ainsi que la formation et l'assistance technique.

À travers cette mission, Maurice réaffirme son ambition de consolider ses partenariats stratégiques sur le continent africain et de renforcer son positionnement comme destination touristique de référence dans la région.