Ile Maurice: «De graves manquements au sein de la MSAW», dénoncent des ONG

La gestion de la crise des animaux errants à Maurice revient au cœur du débat public. Dans une lettre adressée au Premier ministre, le 9 mai, le collectif Animal Rights Advocates et plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) de protection animale tirent la sonnette d'alarme sur ce qu'elles qualifient de « graves manquements » au sein de la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW).

Les signataires dénoncent notamment un manque de transparence, des défaillances administratives et une absence de gouvernance conforme aux dispositions de l'Animal Welfare Act. Selon elles, aucune élection du conseil de la MSAW n'aurait été organisée depuis la création de l'organisme, alors que la loi prévoit un processus électoral et des limites de mandat pour ses membres.

Autre point jugé préoccupant : l'absence présumée de bilans financiers audités depuis 2016, malgré le financement continu de la MSAW par le ministère de l'Agro-industrie.

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Ces ONG estiment qu'en l'absence de données vérifiées, il est impossible d'évaluer l'efficacité réelle des campagnes de stérilisation menées pour lutter contre la prolifération des chiens et chats errants. Elles s'interrogent notamment sur le nombre exact de stérilisations effectuées ainsi que sur le coût réel de ces opérations.

Dans leur courrier, ces défenseurs des animaux évoquent également la récente démission de trois membres du conseil de la MSAW, un départ qui, selon eux, soulève des interrogations sur le fonctionnement interne de l'institution. Elles réclament la mise sur pied d'un audit indépendant afin de faire toute la lumière sur la situation ainsi que sur la gestion globale de l'organisme.

Ces ONG regrettent, par ailleurs, le manque de collaboration avec des organisations vétérinaires internationales spécialisées dans la gestion éthique des populations animales. Elles affirment que plusieurs offres d'assistance gratuite émanant d'experts étrangers auraient été ignorées ou refusées, malgré l'ampleur de la crise actuelle.

Au-delà de la question animale, les auteurs de la lettre estiment que cette situation touche également à la santé publique, à la sécurité des citoyens ainsi qu'à l'image touristique de Maurice. Ces ONG exhortent ainsi le gouvernement à engager des réformes «transparentes, scientifiques et fondées sur des données fiables » afin de restaurer la confiance et d'assurer une gestion plus efficace du bien-être animal dans le pays.