Afrique: Macron et Ruto scellent un partenariat à plus d'un milliard d'euros

Le président français, Emmanuel Macron, et son homologue kényan, William Ruto, ont annoncé dimanche à Nairobi plus d'un milliard d'euros d'investissements français au Kénya, à la veille du sommet Africa Forward réunissant 35 chefs d'État et de gouvernement. Lors d'une conférence de presse conjointe, Emmanuel Macron a salué une relation « équilibrée » entre Paris et Nairobi et affirmé vouloir bâtir avec l'Afrique un partenariat « renouvelé », loin de toute logique de « pré carré ».

Les accords signés portent notamment sur les infrastructures portuaires à Mombasa, l'énergie éolienne, le numérique, l'enseignement supérieur et un partenariat dans le nucléaire civil. Le chef de l'État français a également mis en avant les projets liés à l'intelligence artificielle et à la formation d'ingénieurs kényans à l'université de Nairobi.

Emmanuel Macron a souligné la progression de la présence économique française au Kénya, où 140 entreprises françaises emploient aujourd'hui quelque 36 000 personnes, contre 35 entreprises en 2012. Interrogé sur les tensions autour du détroit d'Ormuz, le président français a appelé « au calme et à la responsabilité », démentant tout projet de déploiement militaire francobritannique dans la région. Il a également exprimé l'espoir d'une reprise « apaisée et constructive » des relations avec l'Algérie.

Rencontre Ramgoolam-Guterres

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Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, est arrivé à Nairobi dans la soirée de ce dimanche 10 mai, accompagné de la délégation gouvernementale mauricienne. Il a été accueilli à l'aéroport international Jomo Kenyatta par le ministre kényan de la Santé, Aden Duale.

Après son entretien avec ce dernier, le Premier ministre mauricien a également eu l'occasion d'échanger quelques mots avec le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, arrivé dans la même soirée dans la capitale kényane pour inaugurer, en début de cette semaine, l'extension du complexe des Nations unies à Gigiri, à Nairobi.

Pour rappel, Navin Ramgoolam participe au sommet Africa Forward les 11 et 12 mai, consacré au renforcement des partenariats entre le continent africain et la France, avec un accent particulier sur l'innovation, la croissance, la jeunesse africaine et les solutions innovantes capables de répondre aux défis climatiques et économiques du continent.

À cette occasion, il devrait intervenir lors de la séance plénière consacrée à la paix et à la sécurité et coprésider une table ronde sur l'économie bleue aux côtés du président du Sénégal.