Ile Maurice: KaliteNet, une plateforme nationale pour donner votre avis sur la qualité des services Internet

Nouvelle initiative de l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA). Le lundi 11 mai 2026, elle a lancé KaliteNet, une plateforme nationale destinée à mesurer la qualité des services Internet dans toute la république, de Maurice à Agaléga, en passant par Rodrigues.

La plateforme mesure plusieurs indicateurs clés de performance, notamment les vitesses de téléchargement et d'envoi, la latence, la qualité de navigation, la fluidité du streaming, la réactivité des connexions ainsi que la puissance du signal et la couverture réseau.

Accessible via une application mobile et une interface web, KaliteNet permet aux internautes de tester volontairement la performance de leur connexion Internet tout en transmettant, de manière anonyme, les résultats à l'ICTA. L'objectif : recueillir des données fiables afin d'obtenir une cartographie plus précise de la qualité des services offerts sur le territoire.

L'ICTA invite le public à participer à cette initiative nationale en effectuant des tests via la plateforme en ligne ou en téléchargeant l'application mobile dédiée. Selon l'ICTA, les données collectées permettront de mieux comprendre l'expérience des utilisateurs selon les régions et les conditions d'utilisation, tout en identifiant les éventuelles disparités en matière de connectivité.

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Développée en collaboration avec nPerf, entreprise spécialisée dans la mesure des performances Internet, KaliteNet est accessible gratuitement et son utilisation demeure entièrement volontaire.