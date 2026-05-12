Ile Maurice: Cyclisme - 80 acteurs pour un spectacle de qualité !

Le Tour de Maurice UCI 2.2 se rapproche à grands pas. Apres son absence au calendrier en 2025, la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) espère que la 44e édition prévue du 2 au 7 juin sera une belle réussite.

16 équipes seront au départ de la course. Il y aura trois sélections nationales, celles de l'Arabie Saoudite, du Bénin et de Maurice, 9 équipes continentales Amani (Kenya), Terengganu Cycling Team (Malaisie), Madar Pro Cycling Team (Algérie), Team 7 Eleven (Philippines), Universe Cycling (Pays-Bas) et The Joyrun & Hurricane Cycling Team (Chine), quatre clubs réunionnais que sont le Club cycliste Saint-Louisien (CCSL), le Club cycliste Bénédictin (CCB), le Vélo club de l'Ouest (VCO) et le Vélo club de Saint-Denis (VCSD), ASAP Cycling Team d'Afrique du Sud, et deux équipes dites régionales mauriciennes : Black River SC-VC Pamplemousses et Plaines Wilhems.

« En ce qu'il s'agit de la participation des équipes, il y a eu un hic. Les règlements de l'Union cycliste internationale (UCI) ont changé. Donc, si un coureur d'une équipe est retenu en sélection nationale, l'équipe dont il fait partie ne peut participer au Tour. Nous avons donc négocié avec l'UCI pour trouver une solution et il se trouve que l'on peut avoir des équipes mixtes, régionales. Il y en aura deux en lice, Black River SC-VC Pamplemousses et Plaines Wilhems qui sera composée essentiellement de coureurs du Vélo club des Jeunes cyclistes de Curepipe (VCJCC)», indique Michel Mayer, président de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC).

« Nous avions fixé la limite à 100 coureurs, mais on en aura finalement 80. Ce qui est mieux pour assurer la sécurité vu que certaines routes sont assez étroites », fait ressortir notre interlocuteur.

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La première étape prévue le mardi 2 juin sera intitulée la Coupe des Anciens Présidents. « Nous allons inviter tous les anciens présidents de la fédération pour l'occasion », dira Michel Mayer. Ce sera la plus longue étape de ce Tour avec 153 km à parcourir. Le départ sera donné dans le nord à Belle Vue avant que les coureurs se rendent dans le sud avant de revenir au point de départ via le centre de l'ile.

La deuxième étape qui se tiendra le mercredi 3 juin, aura pour nom Grand Prix The West. Avec départ et arrivée à SPARC à Cascavelle, cette étape mènera les coureurs vers le sud-est 109 km sont au menu.

Le jeudi 4 juin, aura lieu la troisième étape qui sera connue comme le Grand Prix Velogic. Ce sera l'étape reine avec départ à Grande Rivière Noire et les ascensions de Plaine Champagne et Bassin Blanc en plats de résistance. 125 km seront à parcourir et l'arrivée se fera à Bois Chéri (Avalon).

La quatrième et dernière étape qui se déroulera le vendredi 5 juin, sera longue de 120 km. Pas de grosses difficultés au menu. Le départ et l'arrivée sont prévus devant l'hôtel Minissy (ou seront logées les délégations) non loin du centre commercial Tribeca. Un peu plus de 500 km seront à parcourir au total. Apres un jour de repos le samedi 6 juin, les coureurs s'aligneront au Air Mauritius Classic qui se déroulera en circuit à Cote d'Or, le dimanche 7. La distance devrait avoisiner les 130 km.

À noter que le Belge Philippe Marien a été nommé par l'UCI pour agir en tant que président du Collège des Commissaires.

Sélection mauricienne : Les cinq coureurs déjà choisis

Les cinq coureurs qui feront partie de la sélection mauricienne pour le Tour de Maurice UCI 2.2 sont déjà connus. Michel Mayer indique que les heureux élus sont Alexandre Mayer, Hanson Matombé, Toréa Célestin, Jeremy Raboude et Samuel Quevauvilliers. Le premier nommé qui reste sur une belle deuxième place au Tour du Bénin, devait à l'origine, s'aligner sous les couleurs de son équipe Burgos Burpellet BH mais la Pro Team espagnole ne sera finalement pas de la partie. Samuel Quevauvilliers est, lui, attendu de France ou il défend depuis le début de la saison les couleurs de l'US Vern.