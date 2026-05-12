À Nairobi, lors du sommet Africa Forward, Dhaneshwar Damry, junior minister aux Finances, a livré un plaidoyer en faveur d'une Afrique plus intégrée, plus innovante et davantage portée par le secteur privé. Accompagnant le Premier ministre, Navin Ramgoolam, avec une forte délégation d'hommes d'affaires, il a positionné Maurice comme un acteur stratégique dans la finance régionale, la digitalisation et l'économie bleue.

Dès le début de son intervention, il a repris l'image lancée par les organisateurs du sommet. Revenant sur les propos du Premier Cabinet Secretary kényan, Musalia Mudavadi, et du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Michel Barrot, il a déclaré : « Africa must dance forward together », avant de formuler une promesse ambitieuse : « Mauritius has joined, will join, and will even lead the dance in certain sectors. »

Comme à l'accoutumée, Dhaneshwar Damry a mis en avant son parcours d'entrepreneur avant son entrée en politique. Ayant évolué dans les secteurs des data centres, du cloud et des technologies de paiement en Afrique, il affirme comprendre les aspirations, les difficultés et les frustrations des entrepreneurs africains. Passé au gouvernement, il estime que le rôle de l'État est avant tout de faciliter l'entrepreneuriat et de permettre au secteur privé de participer pleinement au développement économique.

Le junior minister a toutefois rappelé les défis structurels du continent : déficits budgétaires, contraintes liées à la dette et réduction de l'espace fiscal. Il a appelé à une plus grande intégration économique africaine, notamment à travers les accords de protection des investissements, les conventions de non-double imposition et les blocs régionaux comme le Common Market for Eastern and Southern Africa et la Southern African Development Community.

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Selon lui, chaque pays africain doit trouver sa place dans les chaînes de valeur mondiales en capitalisant sur ses avantages comparatifs. Pour Maurice, deux axes se dégagent : devenir «a de-risking centre for digital finance and climate finance» et agir comme «a force multiplier for digitalisation led by AI».

Concluant sur une note volontariste, le junior minister a lancé un appel direct aux entrepreneurs africains : «Come to Mauritius.»