Afrique: Le président angolais João Lourenço décoré en Algérie

Alger — Le président de la République, João Lourenço, a reçu lundi soir la plus haute distinction honorifique décernée par l'État algérien, en reconnaissance de son engagement à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre l'Angola et l'Algérie.

Cette distinction lui a été remise par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, lors d'une cérémonie à Alger, dans le cadre de la visite d'État de trois jours de João Lourenço en Algérie.

À la même occasion, le chef de l'État angolais a remis à l'homme d'État algérien l'Ordre d'Agostinho Neto, la plus haute distinction décernée par l'État angolais aux personnalités qui se distinguent par des réalisations remarquables au service des nations et des peuples.

La cérémonie a réuni des représentants des gouvernements des deux pays, des chefs d'entreprise, des universitaires, des diplomates et d'autres personnalités invitées à cet événement solennel.

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À l'issue de l'échange de distinctions, les autorités algériennes ont offert un dîner officiel en l'honneur du président João Lourenço, dans une atmosphère empreinte du renforcement des liens politiques, diplomatiques et historiques entre Luanda et Alger.

Cet hommage rendu aux deux chefs d'État a suivi la signature de onze instruments juridiques de coopération entre l'Angola et l'Algérie, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz, des transports, des mines, des ressources en eau, de la formation professionnelle, des services postaux et des télécommunications.