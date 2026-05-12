Afrique: L'Algérie annonce une liaison aérienne directe avec l'Angola dès juillet

Alger — Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé lundi à Alger l'ouverture d'une liaison aérienne directe entre les capitales algérienne et angolaise, à compter de juillet prochain, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Cette annonce a été faite à l'issue de la signature de 11 accords de coopération bilatéraux, lors de la visite d'État du président angolais João Lourenço en Algérie, à l'invitation de son homologue.

Selon Abdelmadjid Tebboune, cette nouvelle liaison entre Alger et Luanda rapprochera les deux peuples et facilitera les échanges économiques et commerciaux, à un moment où les deux États cherchent à élever le niveau de leurs relations bilatérales.

Le chef d'État algérien a également réaffirmé la volonté de son pays d'approfondir sa coopération avec l'Angola et de soutenir son développement, en mettant l'accent sur la formation du personnel et le renforcement des partenariats stratégiques dans divers secteurs. Selon le président algérien, cette visite a permis d'évaluer l'état de la coopération bilatérale et de jeter les bases d'un partenariat stratégique « global et enrichissant ».

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Il a souligné que les deux pays s'engagent à intensifier leur coopération dans les secteurs des hydrocarbures, de l'agriculture, de l'industrie, de la pharmacie, des énergies renouvelables, du numérique, de la santé et de la formation, ainsi qu'à renforcer les mécanismes d'échange d'expériences.

Abdelmadjid Tebboune a également insisté sur le rôle de la Commission mixte bilatérale et du Conseil d'affaires nouvellement créé entre l'Angola et l'Algérie, considérant que ces instances pourraient encourager la coopération entre les acteurs économiques des deux pays.

Dans sa déclaration, il s'est félicité des accords signés par les délégations gouvernementales, soulignant que les instruments juridiques « approfondiront le cadre de la coopération » et ouvriront de nouvelles perspectives dans les relations bilatérales.

Sur le plan régional et international, le chef d'État algérien a plaidé pour le renforcement de la coopération africaine en vue de la préservation de la paix et de la stabilité sur le continent, ainsi que de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Le président algérien a également salué les efforts de João Lourenço pour la résolution des conflits en Afrique, notamment dans la région des Grands Lacs, ainsi que l'action de l'homme d'État angolais durant sa présidence tournante de l'Union africaine.

Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs réaffirmé son soutien au renforcement de l'intégration économique africaine, en particulier dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), plaidant pour une plus grande complémentarité entre les pays du continent.

Les relations entre l'Angola et l'Algérie remontent à la période de la Lutte de libération nationale, durant laquelle l'État algérien a apporté un soutien politique, diplomatique et militaire aux mouvements nationalistes angolais.

Suite à la proclamation de l'indépendance nationale en novembre 1975, l'Angola et l'Algérie ont établi des relations diplomatiques en 1976 et consolidé leur coopération par la signature de l'Accord général de coopération économique, scientifique et technique, paraphé à Luanda le 15 avril 1983.

Depuis lors, l'Angola et l'Algérie renforcent leurs partenariats dans les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz, des ressources minérales, de l'agriculture, de l'éducation, des transports, de la défense et de la formation technique et professionnelle.

Ces dernières années, les deux États ont intensifié leurs consultations politiques et contacts bilatéraux, notamment avec la signature, en avril 2025, d'un mémorandum d'entente relatif à la création d'un mécanisme de consultation politique permanent.