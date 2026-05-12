Angola: Benguela souhaite une aide rapide aux entreprises touchées par les inondations

Benguela ( — Le gouverneur de la province de Benguela, Manuel Nunes Júnior, a plaidé lundi pour une mise en œuvre plus rapide et efficace du plan de soutien et des mesures d'aide économique destinés aux entreprises affectées par les inondations d'avril dans la région Centre-Sud.

L'enjeu est une ligne de crédit de 30 milliards de kwanzas, approuvée par le gouvernement angolais et mise en oeuvre par la Banque d'épargne et de crédit (BPC), destinée à soutenir la reprise de l'activité économique dans certaines provinces du centre et du sud de l'Angola, notamment Benguela, fortement touchée par les inondations du fleuve Cavaco le 12 avril dernier.

À Benguela, dans les municipalités de Benguela et de Catumbela, 56 entreprises des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie, du commerce et des services ont été affectées par les fortes pluies du 4 avril, suivies d'une crue sans précédent du fleuve Cavaco après la rupture de la digue de retenue sur la rive gauche.

Par ailleurs, le débordement du fleuve Cavaco a également causé 19 décès, 31 disparus, 8 036 familles déplacées, 1 540 habitations effondrées, 3 871 dégâts et 2 586 inondations.

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À l'issue d'une rencontre avec des chefs d'entreprise et des représentants d'associations professionnelles locales, telles que l'Alliance des entreprises de Benguela et la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et de pêche, le gouverneur Manuel Nunes Júnior a évoqué les mesures prises par l'Exécutif angolais pour atténuer les conséquences des catastrophes sur le monde des affaires.

Il a précisé que le Gouvernorat provincial de Benguela s'engage à ce que ces mesures se traduisent concrètement dans la vie des entrepreneurs, notamment en améliorant les conditions de travail et l'efficacité opérationnelle des entreprises de la province.

Documents nécessaires

Parmi les documents complémentaires requis figure la présentation d'une description détaillée des pertes, incluant le matériel, les marchandises et leur valeur respective, ainsi que l'absence de dettes impayées auprès de l'AGT (Autorité fiscale angolaise) et de l'INSS (Institut national de Sécurité sociale).

Concernant le remboursement, le financement destiné, par exemple, au matériel, sera versé en 36 mensualités consécutives maximum après la période de grâce.

Pour les matières premières et les marchandises, le paiement sera effectué en 10 mensualités égales et consécutives maximum après la période de grâce correspondante.