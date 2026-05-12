Madagascar: Affaires Judiciaires - Plaintes pour vol de terrain et agression contre Naivo Raholdina

Le député Naivo Raholdina est en garde à vue à Fiadanana pour plusieurs plaintes, dont vol de terrain et agression. Une enquête est en cours, avec une possible levée de son immunité parlementaire.

Le député Naivo Raholdina est en garde à vue à Fiadanana à la suite de plusieurs plaintes, notamment pour vol de terrain et agression. Une enquête est en cours, tandis que la question de son immunité parlementaire reste en suspens.

Le député du cinquième arrondissement d'Antananarivo, Naivo Raholdina, est toujours placé en garde à vue auprès de la Section de recherches criminelles de la Gendarmerie nationale, à Fiadanana, dans le cadre d'une enquête portant sur plusieurs plaintes déposées contre lui.

Selon la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, des accusations de vol de terrain ainsi que des actes d'agression ont été enregistrés à son encontre.

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L'affaire liée à l'arrestation de l'élu du cinquième arrondissement d'Antananarivo continue de susciter des réactions au sein de l'opinion publique. Intervenant hier à Anosy, la ministre de la Justice a précisé que la garde à vue du député avait été prolongée afin de permettre aux enquêteurs de poursuivre les investigations. « Plusieurs plaintes pour vol de terrain et actes d'agression sont dirigées contre Naivo Raholdina. Il restera en garde à vue jusqu'à l'achèvement des enquêtes », a-t-elle déclaré.

Immunité parlementaire

D'après certaines sources, les fonctions occupées par Naivo Raholdina en tant que président de la Commission de l'aménagement du territoire et de la gestion foncière à l'Assemblée nationale l'auraient amené à intervenir dans des dossiers fonciers sensibles. Il lui est notamment reproché d'avoir engagé des démarches administratives parallèles à des procédures déjà en cours devant la justice, ce qui aurait suscité des contestations dans certaines affaires.

Un avocat à la Cour, ayant requis l'anonymat, indique également que le député était régulièrement sollicité dans des dossiers fonciers en raison de son influence dans ce domaine.

La question de l'immunité parlementaire du député demeure également au centre des discussions. La semaine dernière, le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, a indiqué ne pas avoir reçu de demande officielle de levée de cette immunité concernant le parlementaire mis en cause.

Une déclaration à laquelle la ministre de la Justice a répondu en évoquant un retard administratif, précisant que la demande avait bien été déposée auprès du palais de Tsimbazaza. À ce jour, le bureau permanent de l'Assemblée nationale ne s'est pas encore prononcé sur une éventuelle levée de l'immunité parlementaire de Naivo Raholdina.

En attendant cette décision, l'intéressé demeure en garde à vue à Fiadanana et devrait être présenté devant le parquet d'Anosy à l'issue des enquêtes.