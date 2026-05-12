Madagascar: Musique - Rija Ramanantoanina sort un album symphonique

Après trois années de préparation, Rija Ramanantoanina dévoilera le 31 mai un nouvel album mêlant symphonie, big band et variété malgache, à l'occasion d'un concert prévu au CCI Ivato.

Le chanteur Rija Ramanantoanina présentera, le 31 mai, un nouvel album conçu autour d'un travail orchestral associant musique symphonique, big band et variété malgache. Le projet sera accompagné d'un concert au CCI Ivato.

L'artiste explique avoir consacré près de trois années à la préparation de cet album et à la recherche musicale qui l'accompagne. Le spectacle réunira un orchestre symphonique et un big band autour d'arrangements spécialement écrits pour l'occasion.

« Le 31 mai sera une journée importante pour notre musique », déclare-t-il. À travers ce projet, Rija Ramanantoanina souhaite faire évoluer son univers musical tout en conservant les sonorités malgaches qui caractérisent son répertoire.

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L'une des particularités de l'album réside dans son écriture orchestrale. Les morceaux ont été entièrement réarrangés afin de permettre une interprétation structurée par les différentes sections instrumentales. « Avant, les morceaux étaient joués différemment. Aujourd'hui, tout est écrit et structuré », explique l'artiste.

Selon lui, cette approche demeure encore peu développée dans le paysage musical malgache et africain, notamment pour des chansons de variété interprétées avec un big band entièrement harmonisé.

Plus de trente chansons seront interprétées durant le concert, pour une prestation prévue sur près de trois heures. Parmi elles figurent plusieurs titres revisités dans une version orchestrale, dont Tena mitia, Avy Aminao et Mama.

Rija Ramanantoanina souligne également l'implication des musiciens mobilisés pour le projet. Les répétitions sont organisées par sections afin de préparer l'ensemble orchestral.

L'album, intitulé Fy, comprendra dix morceaux mêlant nouvelles compositions et reprises. Trois artistes féminines participeront également au concert. Le visuel officiel de l'album sera dévoilé lors de l'événement.

Le projet sera commercialisé sous forme de coffret comprenant des CD et des clés USB. Un choix que l'artiste justifie par les contraintes liées à la diffusion numérique.

À l'issue de cette représentation, d'autres concerts pourraient être organisés, notamment à Fianarantsoa, Antsirabe et en France.