Madagascar: Anosy - Deux nouveaux juges de la Cour suprême installés

Une audience solennelle d'installation de hauts magistrats s'est tenue hier au siège de la Cour suprême à Anosy. Cette cérémonie a été marquée notamment par la prise de fonctions de deux responsables au sein de la haute juridiction. Il s'agit de Johanna Hariniony Randrianasolo, nommée Commissaire général de la loi, et de Tafita Razafimanantsoa, désigné Commissaire général du Trésor public.

Ces deux hauts magistrats ont prêté serment au cours de cette audience, aux côtés de trois autres responsables appelés à occuper de nouvelles fonctions au sein de l'appareil judiciaire. Ainsi, Bienvenu Manjany, nommé Procureur général près la Cour d'appel d'Antananarivo, Marie Laure Arimalala , désormais Première présidente de la Cour d'appel de Fianarantsoa, ainsi que René Rakotosamimanana, Procureur général près la Cour d'appel de Fianarantsoa, ont officiellement été installés dans leurs fonctions respectives.

Placée sous le haut patronage de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, la cérémonie a vu la présence de nombreuses hautes autorités civiles et militaires, ainsi que de magistrats issus de différentes juridictions.

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Selon les informations recueillies, ces nominations s'inscrivent dans le cadre du système de rotation appliqué au sein de l'appareil judiciaire, généralement effectué tous les cinq ans. Ce mécanisme vise à renforcer l'efficacité du service public de la justice, à prévenir les conflits d'intérêts et à garantir une meilleure répartition des compétences au sein des juridictions.