Madagascar: Antsirabe - Le maire Honoré Gabriel Rasamimanana démissionne

12 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Doris Mampionona

Le maire de la Commune urbaine d'Antsirabe, le docteur Honoré Gabriel Rasamimanana, alias doctor Unoh, a annoncé publiquement sa démission hier, à l'occasion de la cérémonie de levée de drapeau. Cette décision intervient dans un contexte de fortes tensions sociales au sein de la commune, marqué par des revendications persistantes du personnel.

Selon les explications fournies, le désormais ex-maire évoque de nombreuses difficultés auxquelles fait face la municipalité, notamment sur le plan financier et administratif, rendant la gestion de la commune particulièrement complexe. Les mouvements de contestation des employés communaux ont notamment pesé dans cette décision.

La semaine dernière, les agents de la commune ont organisé une manifestation pour dénoncer leurs conditions de travail et exiger le paiement de 13 mois d'arriérés de salaires. À ces revendications s'ajoutent d'autres doléances, telles que le règlement des indemnités d'installation des retraités, suspendues depuis 2012, ainsi que le non-paiement de diverses cotisations sociales.

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