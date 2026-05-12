Madagascar: Enseignement superieur- Des universités indiennes ouvrent leurs portes aux jeunes

L'Inde veut séduire des jeunes malgaches en quête d'études supérieures à l'international. Plusieurs universités indiennes proposent des opportunités de formation «de qualité et à moindre coût». "Le coût des études en Inde varie entre 2 500 et 8 000 dollars par année universitaire. Des bourses d'études sont également proposées, mais leur attribution dépend du dossier de chaque étudiant. Selon les profils académiques, les bourses disponibles pourraient couvrir entre 20 et 80 % des frais d'études", a expliqué Ando Harivelo Disaine, organisateur du salon des études en Inde, hier.

Les bacheliers et les universitaires auront l'occasion de découvrir ces opportunités à travers ce salon, organisé par EGE Events en collaboration avec TIES Global, le mercredi 13 mai à Mahajanga, puis au Radisson Blu Hotel Antananarivo Waterfront, le samedi 16 mai

Le salon mettra particulièrement l'accent sur les filières actuellement les plus recherchées à l'échelle internationale. Les domaines liés à l'informatique, aux technologies et à l'ingénierie y occuperont une place importante, aux côtés du business, du management, de l'économie et du commerce. Les formations en médecine, sciences sociales, design, médias, droit, tourisme seront également présentées.

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Au-delà des formations, les visiteurs auront l'occasion d'échanger directement avec des représentants d'universités indiennes reconnues pour leurs infrastructures modernes et leurs partenariats avec de grandes entreprises technologiques multinationales.