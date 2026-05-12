Madagascar: Enseignement - Les parcours scolaires des élèves seront tracés

Le ministère de l'Éducation nationale recense les élèves à Madagascar. Le numéro unique d'identification scolaire est mis à l'échelle nationale.

Les élèves des établissements scolaires publics et privés sont recensés. Ils seront dotés, chacun, d'un Numéro unique d'identification scolaire (NUIS), à l'issue de cette opération. « Ce dispositif permet d'assurer un meilleur suivi de l'élève et son accompagnement tout au long de son parcours scolaire. Grâce à ce numéro unique, chaque élève reste identifiable tout au long de sa scolarité, quel que soit l'établissement fréquenté ou le niveau d'études. (...) Ce système permettra également de retracer l'ensemble de son parcours scolaire, y compris les cas d'abandon, afin que cette situation soit clairement enregistrée dans le dispositif », a expliqué Sendra Nirina Rajaonarison, ministre de l'Éducation nationale, à Ambatolampy, hier, dans le cadre du lancement officiel du NUIS.

La ministre a donné comme exemple que, si un élève est actuellement en classe de 6e, on pourra savoir, l'année suivante, s'il a redoublé ou s'il est passé en classe supérieure, et cela jusqu'en classe de terminale.

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Ce recensement entre dans le cadre du projet Prodigy, financé par la Banque mondiale. « Il vise à mettre en place une base de données qui permet de suivre et de traiter les informations sur les élèves, de retracer leur parcours scolaire et d'identifier leurs vulnérabilités. Elle vise également à fournir des éléments fiables pour la prise de décision concernant la vie scolaire des élèves à Madagascar », a précisé Rojo Marinah Rakotoarivelo, coordonnateur par intérim du Prodigy. Le NUIS constitue un identifiant individuel, permanent et sécurisé.

Cent quatre-vingts élèves ont été enrôlés dans la phase pilote de ce projet qui s'est tenue en mars 2026 au niveau de la circonscription scolaire (Cisco) d'Atsimondrano avec 792 établissements. La réalisation de la mise à l'échelle se fera dans dix-sept directions régionales de l'Éducation nationale (Dren), avec 48 Cisco sur 19 309 établissements. Le but est d'enrôler environ 4,2 millions d'élèves entre les mois de mai et de juin 2026. Le projet Prodigy prend fin au mois de juin. La copie de l'acte de naissance, sans date de péremption, ou le certificat de résidence pour les élèves ne disposant pas d'acte de naissance sont les documents nécessaires pour ce recensement.