Afrique: Rwanda premier league - Feno et Nicolas jouent la Coupe de la CAF

12 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Essai concluant. Le club des Barea Fenohasina Gilles Razafimaro et Nicolas Randriamanampisoa disputera la Coupe de la Confédération africaine de football. Al Merrikh SC, club soudanais crédité de 58 points, termine vice-champion de la Rwanda Premier League. Un autre club soudanais, Al Hilal SC (67 points), remporte le titre et décroche son billet pour la Ligue des champions africaine. Ces deux équipes ont été autorisées par la CAF à disputer le championnat rwandais, compte tenu de la situation politique au Soudan. Al Merrikh SC s'était hissé à la deuxième place du classement après sa victoire 3-0 contre Gicumbi FC lors de la 28e journée.

Feno était l'auteur du but d'ouverture. Lors du précédent match, l'ancien attaquant de l'Ajesaia avait signé un joli triplé contre Bugesera FC, comptant pour la 27e journée. Vendredi, Al Merrikh SC a défait Étincelles FC 4-1. Feno était l'artisan du deuxième but de son équipe en seconde période. Les deux formations s'étaient séparées sur le score d'un but partout à la pause. La première saison sous le maillot d'Al Merrikh SC a été marquée par différentes distinctions pour les Barea Chan Feno et Nicolas, élus meilleurs joueurs de la journée ou du mois en cours de saison.

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