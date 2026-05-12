Madagascar: Circulation - Anosy - Réouverture partielle de la rue

Une suspension des travaux est prévue du côté d'Anosy. La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a annoncé ce week-end que la route sera partiellement ouverte avant le 26 juin, afin de faciliter la circulation pendant les célébrations de la fête nationale. Elle sera toutefois de nouveau fermée après les festivités pour permettre la poursuite des travaux inscrits dans le cadre du Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo.

« Dans ce secteur, les travaux les plus importants doivent être achevés avant le 26 juin afin de garantir l'ouverture temporaire de la route et d'améliorer les conditions de circulation durant la période des fêtes. La pose des buses est actuellement en cours, avec des équipes parfois mobilisées de nuit pour respecter les délais. Le rythme des travaux a ainsi été intensifié, avec une cadence doublée.

Le séchage du béton constitue une étape clé ; une fois durci, il sera recouvert de remblai avant l'aménagement de la chaussée », indique une source proche du dossier. Ce n'est qu'après ces différentes opérations que la route pourra être rouverte à la circulation des véhicules.

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« Globalement, 25 % des travaux sont réalisés jusqu'à présent. Mais pour la tranche 1, 14 % sont achevés », précise Oyo Razakamahefa, coordonnateur du PIAA2.

Sur le terrain, les impacts du chantier suscitent des réactions contrastées. « La population exprime beaucoup de mécontentement concernant la circulation. Ce projet a un impact sur la vie quotidienne des habitants. La Commune urbaine d'Antananarivo, en collaboration avec la sécurité publique, s'efforce de réguler la circulation autant que possible », indique le contrôleur général de police Albert Estel Ainanirina, directeur des Transports et de la Mobilité urbaine au sein de la CUA.