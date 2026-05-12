Madagascar: Karting - Premiere manche - Nomena Randrianarisoa s'impose avec une remontada

Vainqueur de la catégorie Elite dimanche sur la piste du SRK Serana à Imerintsiatosika, Nomena Randrianarisoa a parfaitement lancé sa saison lors de la première manche du championnat de Madagascar de karting. Victime d'une panne mécanique dès l'essai chrono, en manches 1 et 2, il réussit un exploit en réalisant une remontada de T18 à T1 de la victoire.

Sous un ciel dégagé et dans une ambiance conviviale, les pilotes ont offert un spectacle disputé. En catégorie Elite, Nomena Randrianarisoa du club SRK a réalisé une prestation hors norme pour s'adjuger la victoire après douze tours particulièrement intenses. Régulier dans ses trajectoires et rapide dans les portions techniques, il boucle la finale en 15'13"022 avec le meilleur tour en 1'11"291 en dépassant l'un après l'autre ses adversaires.

« Après les péripéties que j'ai traversées avant la finale, l'idée d'abandonner m'avait déjà traversé l'esprit. Mais grâce à ma préparation et à ma volonté de réaliser quelque chose, j'ai cru en mes capacités. Je suis très content de ma performance », confie Nomena Randrianarisoa.

Derrière lui, Andi Nathan Rajoelison est resté menaçant jusqu'au bout et termine à seulement 0"392 du vainqueur. Matthew Andriambelo complète le podium après une course solide et appliquée.

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Bataille serrée

Cette manche inaugurale a surtout révélé la densité du plateau Élite. Plusieurs pilotes se sont livrés une bataille serrée pour les places d'honneur, notamment David Rabary, Silo Roy Rajaonarivelo, Sherina Mac Siou Tsong et Jessy Wong. Les écarts sont restés réduits pendant une bonne partie de la course, signe d'un niveau très resserré au sommet du karting national.

Dans les autres catégories, la relève a également répondu présent. Chez les Juniors, Matheo Rajomarison a dominé les débats en s'imposant avec autorité au terme de douze tours. Il a devancé Mijaniala Razafimahatratra et Alexia Rakotomalala. En Minime, Aina Ranaivo a pris le meilleur sur ses adversaires grâce à une course régulière et sans faute.

Le public, venu profiter du beau temps et du spectacle, a répondu présent tout au long de la journée. Cette ouverture réussie confirme l'engouement autour du karting malgache. Les pilotes se retrouveront le 5 juillet pour la deuxième manche du championnat.