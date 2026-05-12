Afrique: Natation - Championat D'Afrique - Océane Rakotonanahary bat le dernier record de Bako

12 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Star montante. La nageuse de Managing, Océane Rakotonanahary, a réalisé un exploit historique à la 17e édition des championnats d'Afrique qui ont pris fin dimanche dans la ville d'Oran en Algérie. Après les deux podiums, notamment la médaille d'argent au 50 m brasse et le bronze au 100 m brasse ainsi que de nouveaux records et meilleures performances de ces épreuves, Océane a également battu le dernier record du 200 m quatre nages de 2'32"16 de Bako Ratsifandrihamanana, vieux de 39 ans, réalisé lors des Jeux africains de Nairobi au Kenya en 1987.

« C'est le dernier des onze records de Madagascar qui m'appartenait de 1987 à 2026, 48 ans de règne sur bassin de 50 m (...) Pour moi c'était à 14 ans lors des Jeux africains de Nairobi et à 15 ans pour Océane », a souligné Bako Ratsifandrihamanana. Océane l'a amélioré de deux centièmes de seconde (2'32"14).

Quatre jours plus tôt, Océane avait actualisé un autre record de Vola Ratsifandrihamanana en 100 m brasse, vieux de 35 ans, 1'15"50 contre 1'15"96.

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« C'est sûr que ce n'est que le début d'une série de records qui tomberont, puisque, comme moi, être spécialiste du 200 m quatre nages suppose de maîtriser les quatre styles. Les autres minimisent parfois ces atouts qui font la différence (...) Elle a encore beaucoup à prouver maintenant qu'elle s'affirme dans cette spécialité », a précisé l'icône de la natation malgache.

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