Madagascar: Festival de Cannes- Trois courts-métrages malgaches à l'affiche du Marché du Film

Grâce à la collection Cinémalagasy, portée par Madagascourt, trois oeuvres cinématographiques malgaches représenteront Madagascar au Festival de Cannes 2026.

Le cinéma malgache poursuit son ascension sur la scène internationale. Cette année encore, Madagascar sera représenté au prestigieux Festival de Cannes qui s'ouvre ce mardi 12 mai jusqu'au 23 mai, à travers la collection Cinémalagasy, intégrée au Marché du Film. Une présence qui confirme la volonté des acteurs du secteur de faire rayonner les créations malgaches au-delà des frontières.

Pour l'édition 2026, trois courts-métrages malgaches ont été sélectionnés : « The Anjiro » de Hary Joël, « Followers » de Anton Khan et « Debout ! » de Felana Rajaonarivelo. À leurs côtés figurent également trois productions brésiliennes : « A Rede » de Beatriz Lima, « Decoloniality » de Macário et Ana Martianiano, ainsi que « Déjà vu » de João Pedro Oliveira.

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À travers cette initiative, Madagascourt entend offrir une visibilité internationale aux réalisateurs, producteurs et professionnels du cinéma malgache. La collection Cinémalagasy s'inscrit ainsi comme une véritable plateforme de promotion destinée à mettre en avant les oeuvres nationales auprès des grands acteurs du secteur cinématographique mondial.

Selon l'équipe de Madagascourt, cette participation constitue « une vitrine professionnelle pour Madagascar, ses auteur·rices, ses films, ses talents et leurs circulations internationales ». Le Marché du Film représente en effet un espace stratégique où réalisateurs, distributeurs, programmateurs et producteurs venus du monde entier peuvent découvrir de nouvelles créations et envisager des collaborations futures.

L'organisation a également salué le travail des cinéastes sélectionnés ainsi que leur engagement pour le développement du septième art malgache. « Faire exister le cinéma malagasy, créer des passerelles, défendre nos films et ouvrir de nouvelles perspectives pour Madagascar », telle est la mission portée par cette présence à Cannes.

Au fil des années, la participation de Madagascourt au Festival de Cannes est devenue un rendez-vous important pour la promotion du cinéma national. Une opportunité précieuse pour les talents malgaches de gagner en visibilité et d'inscrire progressivement leurs oeuvres dans les circuits internationaux.