Madagascar: Volleyball nations league - Lilou Ratahiry évolue avec les Bleues

Une Malgache dans l'équipe élite de France. La volleyeuse, réceptionneuse-attaquante du Racing Club de Cannes, Lilou Ratahiry, âgée de 21 ans et mesurant 1,82 mètre, a été convoquée en équipe de France de volleyball féminin. Avec les Bleues, Lilou Ratahiry, parmi les sélectionnées d'après la liste publiée samedi, disputera pour la première fois la Volleyball Nations League. Cette compétition qui réunit les plus grandes nations du volleyball féminin mondial s'étalera du 3 juin au 26 juillet.

La première phase se déroulera à Québec, au Canada, du 3 au 7 juin et la deuxième du 8 au 12 juillet. La phase finale, le Final 8, se jouera par la suite à Macao, en Chine. Lilou évolue au RC Cannes depuis 2024 après avoir passé deux saisons au sein de Pays d'Aix Venelles (2022-24). Le RC Cannes est un des clubs phares du volleyball féminin français, reconnu pour la formation et la progression de jeunes talents.