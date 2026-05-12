Madagascar: Évacuation sanitaire - Honorat doit reprendre des forces avant son opération

Hospitalisé en Inde depuis son évacuation sanitaire, Honorat reste sous surveillance médicale étroite avant une intervention chirurgicale encore en attente.

Le combat continue avec prudence pour Honorat. Hospitalisé à l'hôpital Miot de Chennai, en Inde, depuis son évacuation sanitaire d'urgence le 16 avril, l'humoriste malgache se prépare progressivement à une intervention chirurgicale. Mais avant de passer au bloc opératoire, les médecins privilégient une étape essentielle : lui permettre de retrouver suffisamment de forces.

Selon les confidences de son fils, l'équipe médicale suit un protocole particulièrement rigoureux afin d'éviter toute précipitation. « Ils préparent sûrement l'opération correctement. Son état de santé reste à peu près stable, il n'est pas totalement rétabli et il ressent encore de la fatigue », explique-t-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Depuis son admission à l'hôpital, Honorat fait l'objet d'examens médicaux quotidiens. Scanner, contrôles réguliers et diagnostics approfondis se succèdent afin de suivre l'évolution de son état de santé avant toute intervention. « Ils effectuent des diagnostics tous les jours et surveillent l'évolution de sa santé avant l'opération. Il doit retrouver un peu de force avant de pouvoir être opéré. Les médecins ne prennent aucun risque et suivent attentivement chaque étape », poursuit son fils.

Cette prudence s'explique notamment par la nature délicate de sa pathologie cardiaque. Les médecins préfèrent stabiliser davantage son état avant de fixer une date définitive pour l'intervention. À ce jour, aucune date officielle n'a encore été communiquée.

« Nous ne savons pas encore quand aura lieu l'opération. Les médecins poursuivent les examens quotidiennement avec des scanners et différents contrôles pour évaluer précisément son état de santé », ajoute-t-il.

Malgré cette attente incertaine, la famille garde espoir face au suivi médical mis en place. L'humoriste, connu pour son énergie et sa proximité avec le public malgache, traverse actuellement une étape décisive de son parcours médical sous l'encadrement attentif des spécialistes de l'hôpital indien. Chaque amélioration physique représente une avancée vers l'opération tant attendue.