Madagascar: Portrait - Henika Finoana Razakamahefa, relève du violon malgache

À seulement 15 ans, Henika Finoana Razakamahefa impressionne par son talent, sa discipline et son ambition de faire rayonner la musique malgache à travers le monde.

Le violon, entre ses mains, semble raconter une histoire déjà bien plus grande que son âge. À 15 ans seulement, Henika Finoana Razakamahefa s'impose progressivement comme l'une des jeunes figures prometteuses de la scène musicale malgache. Entre concerts, formations musicales et parcours pédagogique remarquable, la jeune artiste construit avec détermination un avenir tourné vers l'excellence.

Née le 10 novembre 2010, Henika grandit dans une famille de musiciens où la musique occupe une place centrale. Très tôt, elle se passionne pour le violon après avoir observé son grand frère jouer de l'instrument.

« Depuis toute petite, je fais de la musique. Je viens d'une famille de musiciens et j'ai choisi le violon. J'ai intégré Jejy Music avant de devenir soliste », raconte-t-elle.

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Si le violon demeure son instrument principal, la jeune musicienne fait également preuve d'une grande polyvalence artistique. Elle maîtrise aussi le valiha, la trompette et le trombone, une diversité qui témoigne de sa curiosité musicale et de sa rigueur dans l'apprentissage.

Travail et persévérance

Son parcours artistique débute dès 2016 avec son tout premier concert au sein d'un orchestre. En 2021, elle franchit une étape importante en devenant soliste du concert Les Quatre Saisons de Vivaldi au sein de Jejy Kilonga. Une performance marquante qui révèle davantage son potentiel auprès du public.

La jeune violoniste multiplie ensuite les expériences scéniques. En 2024, elle participe au concert Ny Kanto avec Jejy Music. Puis, en 2025, elle figure parmi les solistes de Klasy Gasy 1 avant d'être une nouvelle fois mise à l'honneur vendredi dernier lors de Klasy Gasy 2.

Derrière cette progression se cachent des années de travail et de persévérance. « Le violon est l'un des instruments les plus difficiles. Il demande énormément de technique et il est difficile à maîtriser. Mais le talent existe déjà en nous. Il faut aimer apprendre et persévérer jusqu'au bout », explique-t-elle. Voilà désormais dix ans qu'elle pratique cet instrument exigeant.

« J'ai commencé très jeune et aujourd'hui encore, je continue toujours d'apprendre », ajoute-t-elle avec humilité.

Au-delà des scènes, Henika poursuit également un parcours pédagogique d'excellence. Elle a participé à plusieurs master class de violon, notamment avec la professeure Ingrid Zut, spécialisée dans les techniques d'enseignement et la méthodologie instrumentale. Grâce à son engagement, elle a obtenu plusieurs niveaux de distinction, dont Advanced et Extraordinary, avec mention très honorable et félicitations du jury.

Malgré son jeune âge, elle transmet déjà sa passion en tant qu'enseignante stagiaire de violon. Une expérience qui renforce encore davantage son lien avec la musique et sa volonté de progresser.