Afrique de l'Ouest: Le modèle togolais

Quinze ans d'expérience, plus de 83 000 volontaires mobilisés, un modèle reconnu dans la sous-région, le Togo est devenu une référence en matière de volontariat national en Afrique de l'Ouest.

Et c'est précisément pour s'en imprégner qu'une délégation de l'Office du service civique national (OSCN) de Côte d'Ivoire séjourne depuis le début de la semaine à Lomé.

Conduite par Amara Coulibaly, directeur général de l'OSCN, la mission vise à renforcer les capacités institutionnelles de cette structure ivoirienne encore jeune, à travers des échanges avec l'Agence nationale du volontariat au Togo (ANVT) sur l'organisation des programmes, le suivi des volontaires et la collaboration avec les structures d'accueil.

Depuis sa création en 2011, l'ANVT a mobilisé 83 842 volontaires. Ils interviennent dans des secteurs clés du développement : éducation, santé, agriculture, numérique, apportant compétences et engagement citoyen au service des communautés.