Afrique: Le chef de l'État angolais arrive au Parlement algérien

12 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MGM/ART/SB

Alger — Le président de la République, João Lourenço, est arrivé ce mardi au Parlement algérien, où il s'adressera aux membres des deux chambres parlementaires, dans le cadre de sa visite d'État de trois jours dans ce pays du Maghreb.

À son arrivée au Parlement, le chef de l'État angolais a reçu les honneurs protocolaires des autorités algériennes et a salué les membres du gouvernement, les députés et les autres personnalités présentes à la cérémonie.

L'intervention de João Lourenço s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations politiques et diplomatiques entre l'Angola et l'Algérie, alors que les deux pays cherchent à approfondir leur coopération bilatérale dans des secteurs stratégiques.

Cette intervention du dirigeant angolais fait suite à la signature, lundi, de onze instruments juridiques de coopération entre Luanda et Alger, portant notamment sur les secteurs du pétrole et du gaz, des transports, des mines, des ressources en eau, de la formation professionnelle, des services postaux et des télécommunications.

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Lors de son séjour en Algérie, João Lourenço visitera également des infrastructures jugées stratégiques pour le développement économique et social de ce pays d'Afrique du Nord.

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