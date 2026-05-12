Angola: Présentation d'un projet de transformation numérique dans l'enseignement supérieur

Luanda — Le projet du Réseau national angolais d'éducation et de recherche (AngoREN), qui vise la transformation numérique et le renforcement de la connectivité dans l'enseignement supérieur, a été présenté lundi à Luanda.

Dans sa première phase, le projet prévoit un investissement pouvant atteindre 15 millions de dollars américains pour la mise en œuvre d'AngoREN et 10 millions de dollars américains alloués à la transformation numérique des institutions, créant ainsi les conditions d'une utilisation efficace du réseau.

Cette initiative de l'État angolais est inscrite dans le Plan de développement national (PDN) 2023-2027, financé par l'Exécutif, avec le soutien de la Banque mondiale et du Partenariat mondial pour l'éducation.

À cette occasion, la secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, aux Sciences, aux Technologies et à l'Innovation, Alice Almeida, a souligné que, malgré les progrès accomplis, des défis persistent en matière d'infrastructures numériques, de connectivité, de stabilité énergétique et de compétences numériques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a insisté sur le fait que l'Exécutif demeure pleinement engagé dans la mise en œuvre d'AngoREN, conformément au PDN 2023-2027 et à l'Agenda pour la transition numérique de l'administration publique.

Elle a affirmé que l'AngoREN constitue une plateforme nationale de collaboration scientifique, d'intégration universitaire et de promotion de l'innovation, offrant ainsi un réseau d'opportunités aux générations futures.

Alice Almeida a souligné que l'avenir de l'enseignement supérieur sera de plus en plus numérique, intégré et collaboratif, cette transformation étant essentielle pour améliorer la qualité de l'éducation, démocratiser l'accès au savoir et renforcer la recherche scientifique dans le pays.

António Paraíso, spécialiste des technologies de l'information pour l'éducation au sein du projet, a expliqué que l'AngoREN est un réseau privé dédié exclusivement aux établissements d'enseignement supérieur, aux instituts de recherche et aux partenaires du secteur éducatif, se distinguant ainsi des fournisseurs d'accès internet commerciaux.

Il a expliqué que cette initiative permettra de réduire les coûts, de garantir une plus grande stabilité de la connexion et de promouvoir le partage sécurisé des données entre les établissements.

Dans un premier temps, a-t-il annoncé, 11 établissements d'enseignement supérieur publics seront connectés au réseau, notamment les universités Agostinho Neto, Katyavala Bwila, 11 de Novembro, Lueji A'Nkonde, Kimpa Vita, José Eduardo dos Santos et Mandume Ya Ndemufayo, avec des perspectives d'extension à tous les établissements d'enseignement et de recherche publics, puis privés.

Le responsable a souligné que de nombreux établissements dépendent actuellement de fournisseurs commerciaux, ce qui augmente considérablement les coûts de connectivité.

Avec la mise en œuvre d'AngoREN, a-t-il déclaré, une réduction considérable de ces dépenses est attendue grâce à un modèle collectif de partage d'infrastructures et de services.

Dans le cadre de la transformation numérique, AngoREN fonctionnera comme une infrastructure habilitante, agissant sur trois axes principaux : les processus, la technologie et les ressources humaines.

Initialement, il couvrira six provinces du pays : Luanda, Benguela, Huambo, Malanje, Lunda Norte et Lunda Sul, considérées comme stratégiques pour le renforcement des liens entre les établissements d'enseignement et le développement scientifique national.

AngoREN compte des partenaires stratégiques issus des secteurs public et privé, notamment INACOM, Angola Telecom, Unitel, UbuntuNet Alliance, RNT Paratus, AFRIALIC, l'Association angolaise de l'Internet et Angola Cables.