Afrique: Le Président angolais s'adresse ce mardi au Parlement algérien

Alger — Le discours du Président de la République, João Lourenço, devant les membres des deux chambres du Parlement algérien marque le point d'orgue de la deuxième journée de sa visite d'État en Algérie.

Cette intervention du chef de l'État angolais s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations institutionnelles et politico-diplomatiques entre l'Angola et l'Algérie, alors que les deux pays cherchent à approfondir leur coopération bilatérale dans divers secteurs stratégiques.

Au cours de la journée, João Lourenço visitera également une usine de dessalement d'eau de mer, considérée comme l'une des principales réussites algériennes en matière de gestion des ressources en eau et d'approvisionnement en eau potable.

Ce deuxième jour de visite fait suite à la signature, lundi, de onze instruments juridiques de coopération dans les secteurs du pétrole et du gaz, des transports, des mines, des ressources en eau, de l'industrie pharmaceutique, de la formation professionnelle, des services postaux et des télécommunications, entre autres.

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Le premier jour de sa visite, les présidents João Lourenço et Abdelmadjid Tebboune ont tenu des entretiens officiels au palais El Mouradia à Alger, réaffirmant la volonté des deux États d'élever leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global.

Ce déplacement de João Lourenço en Algérie, à l'invitation de son homologue algérien, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération politique, économique et institutionnelle entre Luanda et Alger.