Afrique: Des parlementaires évaluent la situation des communautés angolaises en Zambie

12 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SB

Luanda — La nécessité d'évaluer le nombre exact d'Angolais résidant en Zambie, la situation des anciens réfugiés et les conditions sociales des ex-combattants ont été au cœur de la rencontre qui s'est tenue lundi à Lusaka entre l'ambassadeur d'Angola en Zambie, Albino Malungo, et une délégation parlementaire venue rencontrer les communautés angolaises de Zambie.

Au cours de cette rencontre, les parties ont également abordé l'importance de la délivrance de cartes d'identité et de passeports, ainsi que les conflits liés au bétail et aux bornes frontalières, notamment près du fleuve Cuando.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Zambie parvenu à l'ANGOP, la réunion a également porté sur le nombre élevé de citoyens angolais nécessitant des soins médicaux dans le pays voisin, la nécessité de créer une Chambre de commerce bilatérale et l'implantation d'établissements commerciaux et d'écoles d'anglais le long de la frontière.

La mission parlementaire se déroule du 11 au 20 mai, dans le cadre du programme d'activités de la 3ᵉ Commission de l'Assemblée nationale.

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Des déplacements sont prévus à Solwezi, dans la province du Nord-Ouest, où les députés rencontreront les autorités locales, visiteront le camp de réfugiés de Maheba et entendront les témoignages d'anciens réfugiés angolais.

À Lusaka, la délégation rencontrera également les représentants des communautés angolaises de Mongu (province de l'Ouest) et des provinces de Lusaka, du Sud, du Centre et de la Copperbelt.

Ce voyage vise également à recenser les citoyens angolais résidant en Zambie, à évaluer leur niveau d'intégration dans le système éducatif, leur accès aux soins médicaux et leur statut juridique, ainsi qu'à renforcer le plaidoyer auprès des autorités compétentes afin de répondre aux difficultés rencontrées par ces communautés.

La délégation est conduite par le député Felino Job et comprend les députés Yolanda de Sousa Gaspar, Eugenio António Ngolo et João José de Freitas, ainsi que des techniciens de l'Assemblée nationale et des représentants de l'Institut des communautés angolaises à l'étranger et des services consulaires (ICAESC).

Avant de se rendre en Zambie, les députés ont effectué des visites de consultation auprès des communautés angolaises de São Tomé-et-Príncipe, du Cap, d'Afrique du Sud et de Namibie.

La 3ᵉ Commission de l'Assemblée nationale est notamment chargée de suivre et de promouvoir la mise en œuvre de la politique étrangère de l'Exécutif et l'intégration politique, sociale, culturelle et économique des communautés angolaises à l'étranger.

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