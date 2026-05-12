Angola: Présentation des lettres de créance de l'ambassadrice d'Angola en République tchèque

Luanda — L'ambassadrice d'Angola en Allemagne, Maria Isabel Gomes Godinho de Resende Encoge, a récemment présenté ses lettres de créance au président de la République tchèque, Petr Pavel, l'accréditant ainsi comme représentante non résidente de son pays dans cet État européen.

La cérémonie officielle s'est déroulée au château de Prague, dans la capitale tchèque, selon un communiqué de l'ambassade d'Angola en Allemagne.

Lors d'une brève audience avec le chef de l'État tchèque, la diplomate a transmis les salutations du président angolais, João Lourenço, et a réaffirmé l'engagement de l'Angola à renforcer les relations politiques, diplomatiques et commerciales entre les deux pays.

Maria Isabel Encoge a souligné la volonté de l'Angola de poursuivre les projets de coopération en cours, axés sur les secteurs de l'agriculture durable, de la diversification économique, de la défense et de la sécurité.

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Pour sa part, la République tchèque considère l'Angola comme l'un des partenaires les plus prometteurs d'Afrique subsaharienne, avec un intérêt marqué pour le transfert de technologies, les investissements privés et l'approfondissement des relations diplomatiques, dans le but d'identifier de nouveaux domaines d'intérêt commun et de renforcer le dialogue stratégique.

La nomination de la diplomate angolais constitue une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat entre l'Angola et la République tchèque, à un moment marqué par le dynamisme des relations internationales entre les deux États.

Selon le communiqué, la communauté angolaise résidant en République tchèque compte plus de 400 citoyens, principalement des étudiants et des professionnels qualifiés, considérés comme un atout pour promouvoir et attirer les investissements en Angola.