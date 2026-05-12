Namibie: Namibe prévoit de vacciner plus de 200 000 têtes de bétail

Mocâmedes ( — Les autorités de Namibe prévoient de vacciner plus de 200 000 têtes de bétail dans le cadre de la campagne actuelle de renforcement de la couverture sanitaire, a annoncé ce lundi à Bibala le vice-gouverneur de Namibe chargé des affaires politiques, sociales et économiques, Abel Capitango.

S'exprimant lors du lancement de la campagne de vaccination à Namibe, qui se déroulera jusqu'au 11 juillet, le responsable a déclaré que l'objectif est de protéger le cheptel bovin contre les maladies qui entravent son développement, telles que la péripneumonie contagieuse bovine (PCB), le charbon et la dermatite nodulaire.

Il a souligné que la vaccination est essentielle pour prévenir les maladies qui peuvent décimer le bétail, affectant ainsi négativement l'économie locale et les moyens de subsistance de nombreuses familles qui dépendent de l'élevage.

Il a expliqué que le soutien institutionnel du ministère de l'Agriculture et des Forêts a été renforcé, garantissant la disponibilité des vaccins et permettant la reprise des opérations avec une responsabilité et une détermination accrues.

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« Par conséquent, l'importance des vaccins ne saurait être sous-estimée, car ils préviennent la propagation de maladies contagieuses susceptibles de décimer les troupeaux, telles que la fièvre aphteuse et la brucellose, protégeant ainsi la santé du bétail et assurant la continuité de la production de viande et de lait pour nos populations », a-t-il indiqué.

De son côté, Luzia Arcanjo, administratrice municipale de Bibala, a lancé un appel à tous les éleveurs de la région afin qu'ils participent à la campagne de vaccination, garantissant ainsi la sécurité alimentaire et le développement économique de la communauté.

A son tour, le vice-président de l'association des éleveurs, Adriano Silva, a profité de l'occasion pour appeler tous les éleveurs de la province de Namibe à collaborer activement avec les brigades vétérinaires, afin de faciliter le travail des techniciens et de veiller à ce qu'aucun animal ne soit oublié dans cette campagne.

Pour le directeur du bureau provincial de l'agriculture et des forêts, Domingos Raimundo, cette campagne témoigne de l'engagement du gouvernement en faveur de la santé animale, de l'amélioration de la production animale et de la prévention des maladies.

Il a annoncé la mobilisation de 68 techniciens de vaccination, répartis dans 16 brigades.

Les administrateurs municipaux de Lucira, Camucuio et Cacimbas étaient présents à l'événement.