Afrique: Angola/Burundi - Préparatifs de la réunion de la Commission mixte

Luanda — Les préparatifs de la réunion de la Commission mixte Angola-Burundi, prévue en juin prochain, ont dominé la réunion qui s'est tenue lundi à Lusaka entre les représentants diplomatiques des deux pays en Zambie.

Cette réunion a permis à Albino Malungo et Evelyne Butoye d'analyser l'état de la coopération bilatérale et de planifier de nouvelles actions pour renforcer les relations politiques, économiques et diplomatiques entre Luanda et Bujumbura.

Au cours des entretiens, l'ambassadrice du Burundi, Evelyne Butoye, a remercié, à l'issue de sa mission, le gouvernement angolais pour son soutien dans divers domaines de coopération, au nom des autorités de son pays et de la mission diplomatique burundaise en Zambie.

Nommée ministre de la Communication et des Médias du Burundi, la diplomate a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à poursuivre les efforts pour renforcer les relations d'amitié et de solidarité entre les deux États.

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Les relations entre l'Angola et le Burundi reposent sur les principes de l'unité africaine, du respect de la souveraineté des États et d'une coordination politique régulière, notamment dans le cadre de l'Union africaine.

Les deux pays, membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), maintiennent un accord général de coopération économique, technico-scientifique et culturelle, et disposent de mécanismes réguliers de consultations politiques et diplomatiques.