Angola: Cabinda consulte la société civile pour l'élaboration d'un budget participatif

Cabinda ( — L'administration municipale de Cabinda a tenu une réunion de consultation avec la société civile lundi afin de recueillir des contributions pour l'élaboration du budget participatif de l'exercice 2027.

À l'occasion, l'administrateur municipal de Cabinda, Luís Avelino Yebo, a réaffirmé son engagement à renforcer la collaboration avec les communautés pour mieux définir les priorités et résoudre les principaux problèmes qui affectent encore la population de la région.

Il a déclaré que la collecte de contributions pour l'élaboration du budget participatif est un exercice démocratique visant à rapprocher les pouvoirs administratifs des citoyens.

Selon lui, le développement durable n'est possible que si les communautés participent activement à la définition des priorités de leur propre progrès.

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À cet effet, il a recommandé une plus grande rigueur et transparence dans la reddition des comptes, car il s'agit d'un devoir institutionnel et moral pour tout gestionnaire public.

« J'espère des contributions responsables et réalistes, orientées vers l'intérêt collectif, plaçant toujours le bien-être de la population au-dessus de tout intérêt particulier », a-t-il souligné.

L'événement a réuni des membres de l'administration locale, des autorités traditionnelles, des représentants religieux, des membres de la communauté et d'autres invités.