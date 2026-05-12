Ghana: Élévation du Vicariat apostolique de Donkorkrom au rang de diocèse et nomination du premier Évêque

Cité du Vatican — Le Saint-Père a élevé le Vicariat apostolique de Donkorkrom au rang de diocèse, en lui conservant la même dénomination et la même configuration territoriale, et en le plaçant sous l'autorité du siège métropolitain d'Accra.

Le Saint-Père a nommé premier Évêque du diocèse de Donkorkrom Mgr John Alphonse Asiedu, SVD, jusqu'à présent Vicaire Apostolique de Donkorkrom.

Données statistiques

Le diocèse de Donkorkrom est situé dans l'est du Ghana. Il s'étend sur une superficie de 5 040 km² et compte une population de 228 754 habitants, dont 37 462 catholiques. Le diocèse comprend 9 paroisses, 14 établissements d'enseignement et 3 institutions caritatives. Il compte 14 prêtres diocésains, 8 prêtres religieux et 22 religieuses ; il y a 2 séminaristes.