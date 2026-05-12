Gabon: Souveraineté minière - Le pays acte un tournant historique avec le groupe Eramet

En marge du Sommet Africa Forward, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a tenu une rencontre stratégique avec Christel Bories, Présidente-directrice générale du groupe Eramet.

En marge du Sommet Africa Forward, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a tenu une rencontre stratégique avec Christel Bories, Présidente-directrice générale du groupe Eramet.

Au terme de cet entretien, l'Etat gabonais et le groupe Eramet ont scellé un accord historique marquant une étape décisive dans la mise en oeuvre de la souveraineté minière du Gabon.

Cet accord est un changement de paradigme avec la transformation locale du manganèse gabonais qui devient désormais une exigence opérationnelle.

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Des engagements fermes ont été pris, assortis de délais précis, en parfaite cohérence avec la vision stratégique du chef de l'Etat.

Par ce partenariat renouvelé, le groupe Eramet s'engage à accompagner activement l'ambition industrielle du Gabon, par le développement d'un écosystème de transformation locale des minerais, la création d'emplois durables et qualifiés, la modernisation du Transgabonais, infrastructure essentielle à la chaîne de valeur minière.

Cette avancée majeure traduit la volonté constante du Chef de l'État de rompre avec un modèle extractif ancien, pour bâtir une économie fondée sur la transformation, la valeur ajoutée et la maîtrise nationale des ressources stratégiques.

Avec cet accord industriel, le Gabon franchit un cap historique en accédant au capital du groupe Eramet, après plus de trente années d'exploitation du manganèse.

Cette évolution structurelle repositionne l'Etat comme un acteur incontournable au coeur même de la gouvernance et de la chaîne de valeur minière.

Ce tournant décisif incarne une vision claire et assumée, celle d'un Gabon souverain, industriel et compétitif. Sous l'impulsion du Président de la République, le pays affirme son ambition de devenir une puissance industrielle émergente, capable de transformer localement ses ressources, de créer de la richesse nationale et de s'imposer comme un acteur majeur des équilibres économiques africains et internationaux.

Le Gabon trace ainsi, avec détermination, la voie d'un développement durable, inclusif et résolument tourné vers l'avenir.