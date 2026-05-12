Sénégal: FMI - Le président Bassirou Diomaye Faye échange avec Kristalina Georgieva sur la dette

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré mardi la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, en marge de la séance plénière d'ouverture du sommet Africa Forward.

Selon la présidence sénégalaise, les échanges ont principalement porté sur la situation de la dette du Sénégal ainsi que sur les pistes envisagées pour parvenir à une solution durable. Le chef de l'État a notamment présenté les mesures engagées par le gouvernement afin d'atténuer les effets économiques liés au conflit au Moyen-Orient. Le président sénégalais a insisté sur l'impact du renchérissement du coût de l'énergie sur l'économie nationale, soulignant les répercussions de cette conjoncture internationale sur les finances publiques et le pouvoir d'achat des populations.