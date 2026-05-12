Comores: Le président Bassirou Diomaye Faye et Azali Assoumani réaffirment la coopération entre le pays et les Comores

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu avec son homologue comorien, Azali Assoumani, en marge du sommet Africa Forward.

Selon la présidence sénégalaise, la rencontre s'est déroulée dans un climat cordial et a permis aux deux chefs d'État de réaffirmer leur volonté commune de renforcer les relations historiques d'amitié et de coopération entre le Sénégal et l'Union des Comores. Les discussions ont porté sur les perspectives de consolidation des liens bilatéraux, notamment dans les domaines politique, économique et diplomatique.