Sénégal: Mercato - La pépite sénégalaise Idrissa Gueye définitivement transféré à l'Udinese

12 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Ouo-Ouo Koulemou

La jeune pépite sénégalaise Idrissa Gueye appartient désormais à l'Udinese Calcio. Arrivé l'été dernier en provenance du FC Metz dans avec obligation d'achat, l'attaquant sénégalais a vu son transfert être définitivement activé comme le prévoyait son contrat.

Avec une opération estimée à environ six millions d'euros pour le club italien, qui mise sur le potentiel du jeune international sénégalais pour l'avenir. Formé à Génération Foot, Idrissa Gueye poursuit ainsi sa progression après des débuts remarqués en France. Recruté par le FC Metz en janvier 2025, il s'était rapidement illustré en Ligue 2 avec six buts inscrits en 17 apparitions, contribuant activement à la remontée du club messin en Ligue 1.

Pour sa première saison en Italie, le jeune attaquant découvre les exigences de la Série A. Utilisé de manière régulière mais souvent en sortie de banc, il a disputé 22 rencontres toutes compétitions confondues, avec un temps de jeu moyen d'environ 24 minutes par match.

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