Tunisie: Le déficit commercial se creuse à 7,5 milliards de dinars à fin avril 2026

Le déficit commercial s'établit à -7528,8 MD, à fin avril 2026 contre -7293 MD, au cours de la même période en 2025, d'après la note sur le Commerce Extérieur aux prix courants pour avril 2026 publié, mardi, par l'Institut National de la Statistique (INS).

Ce déficit provient du groupe des produits énergétiques de (-4192,4 MD), des matières premières et demi-produits de (-1981,1 MD), des biens d'équipement de (-1459,7 MD) et des biens de consommations (-859,1 MD). En revanche, le groupe alimentation a enregistré un excédent de (+963,5 MD). C'est, ainsi, que le taux de couverture a atteint un niveau de (75,1%) contre (74%) , durant la même période de l'année 2025. A noter que le déficit de la balance commerciale hors énergie s'est réduit à (-3336,4 MD), tandis que le déficit de la balance énergétique s'établit à (-4192,4 MD) contre (-3683,3 MD), durant les quatre premiers mois de l'année 2025.

Augmentation des exportations de 9,5%

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Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur aux prix courants, durant les quatre premiers mois de l'année 2026 montrent que les exportations ont augmenté de 9,5% pour atteindre le niveau de 22693,8 MD contre 20725,2 MD, durant la même période de l'année 2025. Selon les secteurs, les exportations ont enregistré une hausse dans le secteur des industries mécaniques et électriques de (+12,2%) et le secteur des industries agro-alimentaires de (+24,3%) à la suite de la hausse de nos ventes en huiles d'olives (2633,1 MD contre 1758,6 MD).

De même, une augmentation de (+13%) est enregistrée au niveau du secteur de l'énergie sous l'effet de l'augmentation des ventes des produits raffinés (449,3 MD contre 105,8 MD). Quant au secteur du textile, habillement et cuirs, les exportations ont enregistré une légère amélioration avec un taux de (+0,3%). Par ailleurs, les exportations ont enregistré une baisse dans le secteur mines, phosphates et dérivés de (-23,6%).

Les exportations tunisiennes vers l'Union européenne, durant les quatre premiers mois de l'année 2026, (71,3% du total des exportations), elles ont atteint la valeur de 16183,3 MD contre 14524,3 MD, durant la même période en 2025. Les exportations sont en hausse avec la France (+13,8%), l'Italie (+5,2%) et l'Allemagne (+4,7%). En revanche, elles ont baissé avec certains partenaires européens, dont les Pays Bas (-7,5%) et la Grèce (-38,9%). Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec l'Égypte (+99,9%) et l'Arabie Saoudite (+71,7). En revanche, elles ont baissé avec le Maroc (-40,1%), avec l'Algérie (-20,3%) et avec la Libye (-19,6%).

Augmentation des importations de 7,9%

Quant aux importations, elles ont atteint, à fin avril 2026, le niveau de 30222,7 MD contre 28018,1 MD, durant la même période de l'année 2025, enregistrant ainsi, une hausse de 7,9%. Selon le groupement des produits, les importations ont enregistré une augmentation au niveau de tous les groupes, notamment, les produits alimentaires de (+18,3%), les biens d'équipement de (+8,9%), les produits énergétiques de (+13,7%), les biens de consommation de (+7,7%) et les produits des matières premières et demi-produits de (+2,2%).

En ce qui concerne les importations avec l'Union européenne (45,5% du total des importations), elles ont atteint 13750,7 MD contre 12139,4 MD, durant les quatre premiers mois de l'année 2025. Les importations ont augmenté avec la France (+24,7%) et avec l'Italie (+10,7%). En revanche, elles ont baissé avec la Bulgarie (-19,3%) et avec la Grèce (-6,4%). Hors Union européenne, les importations ont augmenté avec la Turquie (+8,1%) et l'Inde (+32,1%). En revanche, elles ont enregistré une diminution avec la Russie (-57%) et la Chine (-3,7%).