Tunisie: Date de versement du rappel de la hausse des salaires dans le public et le privé

Le conseiller fiscal Anis Ben Saïd a indiqué que la hausse des salaires dans les secteurs public et privé, ainsi que pour les retraités, devrait être versée à partir de ce mois. Toutefois, aucune date précise n'a encore été arrêtée concernant le paiement du rappel relatif aux mois de janvier, février, mars et avril 2026.

Selon ses déclarations sur les ondes de Diwan FM, le règlement de ce rappel devrait intervenir au plus tard le 31 décembre 2026. Il a précisé que cette revalorisation salariale s'inscrit dans un dispositif couvrant également les années 2027 et 2028. Anis Ben Saïd a souligné que l'augmentation des salaires ne sera pas uniforme. Elle dépendra notamment des taux de prélèvement appliqués sur le revenu brut. Dans ce cadre, les salariés percevant le salaire minimum garanti bénéficieront d'une hausse de 4 %, tandis que d'autres catégories de travailleurs verront leur rémunération augmenter d'environ 2,5 %.

Le conseiller fiscal a par ailleurs estimé que ces augmentations restent insuffisantes pour répondre aux besoins des ménages, dans un contexte marqué par une inflation persistante. Il a relevé que le maintien du taux directeur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) contribue à la persistance de cette pression inflationniste.