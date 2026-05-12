Tunisie: Arrestation au pays d'un suspect majeur du réseau criminel suédois Foxtrot

Un homme de 27 ans, identifié par les médias suédois comme Mohamed Mohedi, alias "Moewgli", soupçonné d'appartenir à un réseau criminel majeur en Suède, aurait été arrêté en Tunisie, selon plusieurs sources médiatiques et policières concordantes.

D'après les informations relayées notamment par la télévision publique suédoise SVT et reprises par plusieurs médias européens, le suspect figure parmi les individus recherchés dans le cadre d'une enquête portant sur des crimes graves, dont un meurtre commis en janvier 2023 à Skogås, au sud de Stockholm. Un adolescent de 15 ans avait été tué par balle dans un restaurant de sushi, un dossier considéré comme l'un des épisodes violents liés aux affrontements de réseaux criminels en Suède.

Le suspect, décrit comme un membre influent du réseau Foxtrot (une organisation criminelle impliquée dans le trafic de drogue et des violences armées en Suède) était également recherché pour d'autres infractions graves, selon les autorités suédoises. Il figurait par ailleurs sur la liste européenne des fugitifs les plus recherchés.

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Toujours selon SVT, l'homme aurait quitté la Suède depuis plusieurs années et se serait installé en Tunisie. Les autorités suédoises indiquent avoir été informées par leurs homologues tunisiens de son interpellation, dans le cadre d'une coopération sécuritaire internationale. La procureure en charge du dossier en Suède avait auparavant souligné que plusieurs individus pouvaient être poursuivis pour meurtre dans le cadre de la notion de "responsabilité pénale élargie", même sans avoir directement exécuté l'acte criminel.

Avant d'être impliqué dans des affaires judiciaires, le suspect était également connu dans le milieu musical sous un nom artistique, ayant collaboré avec certains artistes du rap suédois. L'arrestation, si elle est confirmée par les autorités tunisiennes et suédoises dans les procédures judiciaires à venir, pourrait ouvrir la voie à une demande d'extradition vers la Suède, où il fait face à de multiples chefs d'accusation liés à des crimes violents et au crime organisé.