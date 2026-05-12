Tunisie: Consulat du pays à Paris - Ouverture des demandes pour les billets subventionnés

Dans un communiqué officiel diffusé ce mardi 12 mai 2026, le Consulat Général de Tunisie à Paris annonce la mise en place d'un dispositif de soutien au profit des ressortissants tunisiens résidant en France.

Ce programme, piloté par l'Office des Tunisiens à l'Étranger, propose des tarifs préférentiels aux familles à revenus modestes comptant au minimum quatre membres pour leurs déplacements vers la Tunisie durant la période estivale.

Un calendrier de réservation serré

Les autorités consulaires insistent sur le caractère urgent de la démarche. Les familles désireuses de bénéficier de ces billets aidés sur les vols de la compagnie Tunisair ou sur les traversées des navires Carthage et Tanit de la Compagnie Tunisienne de Navigation doivent agir rapidement. Pour le transport aérien, la fenêtre de réservation est particulièrement courte : ouverte depuis le lundi 11 mai, elle se clôturera le 20 mai prochain. Les voyageurs optant pour la voie maritime disposent quant à eux d'un délai s'étendant jusqu'au 15 juin 2026.

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Cette initiative concrétise les orientations du Conseil ministériel restreint tenu le 25 avril 2026. Sous l'égide de la Cheffe du Gouvernement, cette réunion visait à lever les obstacles financiers entravant le retour au pays des Tunisiens du monde pour la saison 2026.

Procédure de candidature et critères d'attribution

L'accès à ce soutien financier est conditionné par le dépôt d'un dossier complet auprès du service social de la mission diplomatique à Paris. Chaque demande doit obligatoirement mentionner l'identité des membres de la famille effectuant le voyage, les dates précises du séjour ainsi que les coordonnées de contact incluant téléphone et courrier électronique. Le Consulat précise que l'octroi de l'aide n'est pas automatique. Chaque dossier sera rigoureusement examiné afin de vérifier que les conditions d'éligibilité sont remplies, l'approbation finale restant soumise à la disponibilité des places sur les rotations sélectionnées.

Le dispositif de réduction, applicable pour des voyages effectués entre le 17 juin et le 20 août 2026, est structuré selon le mode de transport choisi :