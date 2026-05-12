Afrique: Ouverture du sommet Afrique-France en présence de plusieurs dirigeants mondiaux

12 Mai 2026
La Presse (Tunis)

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a pris part à la séance d'ouverture du sommet Afrique-France, qui se tient au Centre international de conférences Kenyatta, à Nairobi, capitale du Kenya.

Organisé sous le thème « Afrique en avant » (Africa Forward) : « Partenariats entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance », cet événement réunit plusieurs dirigeants et représentants internationaux autour des enjeux de coopération économique et de développement. À son arrivée, la cheffe du gouvernement a été accueillie par le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Tunisiens à l'étranger de la République du Kenya, Musalia Mudavadi.

La séance d'ouverture du sommet a été marquée par les interventions du président de la République du Kenya, William Ruto, du président français, Emmanuel Macron, du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, ainsi que du président de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye.

 

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