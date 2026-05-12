Tunisie: Hammadi Boubakri - « Le pays pourrait atteindre son autosuffisance en blé dur »

La Tunisie pourrait atteindre cette saison son autosuffisance en blé dur, a annoncé Hammadi Boubakri, membre du bureau exécutif de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP).

S'exprimant lundi sur les ondes d'une radio privée, Boubakri a précisé que les besoins du pays varient entre 12 et 15 millions de quintaux, des quantités qui pourraient être couvertes au vu des indicateurs actuels, ce qui permettrait d'alléger la pression sur le budget de l'État et de réduire la facture des importations. Des résultats plus que satisfaisants atteints grâce aux pluies régulières et bien réparties tout au long de la saison, ce qui a eu un impact positif sur la croissance des cultures et l'amélioration des rendements, a-t-il indiqué.

Il a, toutefois, souligné que les importations resteront nécessaires pour le blé tendre destiné à la fabrication du pain et de la farine, en raison d'une consommation plus importante que la production locale, malgré l'augmentation des superficies cultivées par rapport à la saison précédente.

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Les superficies emblavées en céréales ont atteint environ 834 000 hectares dans le nord et 157 000 hectares dans le centre du pays, a indiqué la même source précisant que selon les évaluations officielles, 70 % des cultures sont dans un très bon état, 25 % dans un état moyen et seulement 5 % en dessous de la moyenne, ce qui renforce les espoirs d'atteindre une récolte pouvant avoisiner les 20 millions de quintaux. Boubakri a, par ailleurs, indiqué que les différents intervenants du secteur oeuvrent à assurer les meilleures conditions pour réussir la campagne, notamment au niveau des centres de collecte, du transport et du stockage.

Rappelant que le stockage demeure l'un des principaux défis du système céréalier chaque année, le responsable a indiqué que les autorités concernées ont pris plusieurs mesures afin d'augmenter les capacités de stockage en exploitant de grands entrepôts et en les préparant à accueillir la récolte attendue.

Boubakri a, en outre, appelé à une révision des prix d'acceptation des céréales afin de tenir compte de la hausse des coûts de production consécutive à l'augmentation des prix des produits phytosanitaires et de la multiplication des traitements contre les mauvaises herbes et les maladies fongiques. Le responsable a, dans ce même ordre d'idées, appelé à élargir les cultures irriguées et à la mise à disposition des agriculteurs de l'eau d'irrigation à des coûts raisonnables.