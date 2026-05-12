Tunisie: Santé maternelle - Le pays lance sa première Journée nationale à la Cité des Sciences

12 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Sous l'égide du ministère de la Santé, la Tunisie franchit une nouvelle étape dans sa politique de prévention en matière de santé de la mère. De fait, le 20 mai prochain, la Cité des Sciences de Tunis accueillera le lancement officiel de la « Première Journée Nationale de la Santé Maternelle », une initiative dédiée à la protection de la mère, pilier de la santé familiale.

Mercredi 20 mai 2026, le ministre de la Santé donnera le coup d'envoi d'une journée de mobilisation sans précédent. Portée par la Direction des Soins de Santé de Base (DSSB), cette initiative vise à placer la maternité au cœur des priorités nationales.

Sensibiliser pour mieux protéger

L'objectif est de renforcer la sensibilisation autour de l'accompagnement sanitaire des mères. En effet, en misant sur l'amélioration de la prise en charge des mamans, les autorités espèrent booster les indicateurs nationaux de santé familiale et, par ricochet, réduire drastiquement les complications liées à la grossesse et à l'accouchement tout en préservant la santé des enfants.

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Au programme de cette journée : une présentation du Programme National dédié à la santé maternelle, des rencontres scientifiques animées par des gynécologues-obstétriciens, des pédiatres et des cadres paramédicaux, des ateliers de sensibilisation ouverts au public pour promouvoir le suivi médical régulier ainsi que des exposition des services et mécanismes déployés à travers les différentes régions du pays pour optimiser la prise en charge des femmes enceintes.

Cet événement, doit-on noter, s'inscrit dans une stratégie plus large de renforcement des soins de santé de base. L'accent est mis sur la prévention, le dépistage précoce et le suivi post-natal, des étapes jugées cruciales pour garantir la sécurité des patientes. À travers cette première édition, le ministère de la Santé affirme sa volonté d'intensifier les campagnes de prévention thématiques. L'objectif de ces initiatives est d'instaurer une culture de la santé de proximité tant elle s'avère un levier essentiel du développement social et sanitaire en Tunisie.

 

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