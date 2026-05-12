Tunisie: Sousse - Opérant contre des citoyens et des personnalités célèbres, une « sorcière » dans le filet de la police

La brigade de la police judiciaire de Sousse-Sud a mis fin aux activités d'une femme soupçonnée de pratiques de charlatanisme et d'escroquerie. Lors de la perquisition, des photos de personnalités publiques et des talismans ont été saisis.

Dans le cadre d'une opération ciblée visant à éradiquer les réseaux de charlatanisme, les unités de la police judiciaire de Sousse-Sud, épaulées par le poste de Zaouiet Sousse, ont réussi à mener à bien l'arrestation d'une femme soupçonné de pratiquer la sorcellerie et le charlatanisme. En effet, c'est suite à une surveillance rigoureuse et un travail de renseignement précis que les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de la femme précitée et qui opérait dans la localité de Zaouiet Sousse.

Un véritable attirail occulte saisi

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Sous l'autorisation du ministère public, une descente a été effectuée au domicile de la suspecte. La fouille a révélé un inventaire impressionnant où une quantité importante de clichés photographiques de citoyens, mais aussi de personnalités célèbres ont été découverts. En outre, les agents ont saisi des sommes d'argent suspectées de provenir de ces activités frauduleuses ainsi qu'un arsenal d'outils et de substances utilisés dans des rites de sorcellerie. Des écrits mystérieux et des talismans ont également été placés sous scellés pour les besoins des expertises techniques.

La mise en cause a été placée en garde à vue. Si le premier volet de l'opération est une réussite, les autorités ne comptent pas en rester là. Les investigations se poursuivent activement pour identifier ses éventuels complices et recenser l'ensemble des victimes lésées par ces manœuvres frauduleuses.