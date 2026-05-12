Tunisie: Festival de Cannes - Houssine Fahmy porte le label de la « Personnalité Cinématographique Arabe de l'Année »

En marge du Festival de Cannes, le Centre du Cinéma Arabe (ACC) a décerné au légendaire acteur égyptien Houssine Fahmy le prix de la « Personnalité de l'Année » pour sa 7ème édition. Ce trophée vient couronner une riche carrière et un engagement sans faille pour le rayonnement du septième art arabe à l'échelle internationale.

En effet, le rendez-vous est pris pour le samedi 16 mai, lors de la cérémonie des Critics Awards for Arab Films. C'est sur la Croisette, à la « Plage des Palmes », en marge du Festival de Cannes, que l'acteur de renom recevra cette distinction prestigieuse en présence d'un parterre de professionnels du cinéma mondial.

Riche parcours

Au-delà de ses 200 œuvres au cinéma, au théâtre et à la télévision, Houssin Fahmy est aujourd'hui salué pour son rôle stratégique à la tête du Festival International du Film du Caire (CIFF) depuis 2022.

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Sous sa présidence, le festival a connu une véritable métamorphose notamment le soutien aux jeunes talents via le lancement d'initiatives de mentorat, la préservation du patrimoine grâce à un programme ambitieux de restauration des classiques du cinéma égyptien, mais aussi le rayonnement commercial avec le retour remarqué du pavillon égyptien au Marché du Film de Cannes ainsi que les partenariats mondiaux conclus, notamment avec la Chine et ouvrant de nouveaux horizons de coopération culturelle.

Hommage mérité

Diplômé de l'Institut Supérieur du Cinéma du Caire et titulaire d'un master en réalisation de l'Université de Californie, Houssine Fahmy a débuté derrière la caméra avant de devenir l'icône qu'on connaît. Plusieurs de ses films figurent aujourd'hui dans la liste prestigieuse des « 100 meilleurs films de l'histoire du cinéma égyptien ». Plus qu'une star d'écran, il est aussi une figure humanitaire engagée, ayant notamment servi comme Ambassadeur de bonne volonté pour le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Pour Alaa Karkouti et Maher Diab, fondateurs du Centre du Cinéma Arabe : « Ce prix salue l'effort constant de Houssine Fahmy pour maintenir et renforcer la position de l'Égypte comme pôle central de l'industrie cinématographique régionale. » L'acteur a exprimé sa profonde fierté pour cette distinction, soulignant que le travail de l'ACC est essentiel pour faire entendre la créativité arabe sur les plateformes mondiales. Pour marquer l'événement, Fahmy fait la couverture du nouveau numéro de « l'Arab Cinema Magazine », distribué durant le Festival de Cannes.