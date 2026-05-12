Tunisie: Foot-Coupe du pays, huitièmes de finale - L'ES Métlaoui recevra l'Espérance ST le 17 mai

Le match en retard comptant pour les huitièmes de finale de la coupe de Tunisie de football, édition 2025-2026, entre l'ES Métlaoui et l'Espérance de Tunis se jouera le dimanche 17 mai prochain à partir de 15h30 au stade municipal de Métlaoui.

Pour rappel, le vainqueur de cette confrontation se déplacera à Bouhajla pour y affronter le Baath sportif de la place en quarts de finale. Lors des quarts de la coupe de Tunisie, l'ES Zarzis affrontera, de son côté, le Club athlétique bizertin, tandis que le CS sfaxien recevra le Stade gabésien, au moment où l'AS Sakiet Eddaier accueillera la JS Omrane.

En demi-finale de la compétition, le vainqueur du match entre le CS sfaxien et le Stade gabésien recevra le qualifié de l'opposition entre l'ES Zarzis et le CA bizertin, tandis que le vainqueur de la rencontre entre l'AS Sakiet Eddaier et la JS Omrane accueillera le vainqueur du match entre le BS Bouhajla et le qualifié du duel entre l'ES Métlaoui et l'Espérance de Tunis. Notons que les quarts de finale se dérouleront les 20 et 21 mai courant, tandis que les demi-finales auront lieu le 24 mai, la finale de la compétition étant programmée pour le 31 mai.