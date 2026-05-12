Tunisie: Tumeurs malignes - Un nouveau prototype expérimental russe voit le jour

Des scientifiques de l'Institut de physique et de technologie de Moscou ont mis au point un modèle expérimental inédit permettant de surveiller la croissance et la propagation des sarcomes.

Cette avancée majeure offre également la possibilité de tester différentes méthodes pour freiner ces tumeurs et contrôler leur évolution.

Une pathologie complexe et agressive

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Selon les chercheurs de l'Institut, les sarcomes sont des tumeurs rares mais extrêmement agressives qui se développent dans les os, les muscles ainsi que les tissus adipeux et vasculaires. Leur dangerosité réside dans leur vitesse de croissance exceptionnelle et leur capacité précoce à métastaser, alors que les traitements actuels affichent souvent une efficacité limitée.

Le rapport souligne que 80 % de ces tumeurs se forment dans les tissus mous contre 20 % dans les os, ce qui en fait l'un des types de cancer les plus complexes à traiter. L'ostéosarcome, ou cancer des os, figure parmi les formes les plus redoutables avec un taux de survie à cinq ans ne dépassant pas les 50 %.

Une technologie de pointe sans expérimentation animale lourde

Le modèle repose sur l'utilisation de la membrane chorioallantoïdienne de l'embryon de poulet. Ce support offre un environnement simulant parfaitement les tissus vivants pour étudier le développement tumoral avec précision. En associant cette méthode à des techniques d'imagerie par fluorescence à haute résolution, les scientifiques peuvent observer la prolifération cellulaire et la formation des métastases dès les premiers stades, évitant ainsi des expériences animales longues et complexes.

Les résultats obtenus démontrent que les sarcomes dépendent fortement du facteur de croissance vasculaire VEGFA pour se nourrir et progresser. L'inhibition de ce facteur a permis de ralentir nettement la croissance de la tumeur et de réduire la propagation des métastases, ouvrant la voie à une option thérapeutique prometteuse pour l'avenir.

Un outil polyvalent pour l'oncologie de demain

L'équipe de recherche conclut que ce modèle expérimental représente un outil rapide et efficace pour tester des médicaments anticancéreux. Bien que développé initialement pour les sarcomes, ce dispositif pourrait s'étendre à l'étude d'autres pathologies lourdes telles que les cancers du poumon ou du sein, accélérant ainsi la découverte de nouveaux traitements.